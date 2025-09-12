Национальная культура может развиваться только во взаимодействии с другими культурами, любые попытки самоизоляции ведут к кризису и упадку, заявил президент России Владимир Путин на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
Глава государства назвал "бесценным даром" национальное и культурное многообразие России, высказался в поддержку сохранения баланса между новаторством и вечными ценностями, а также заявил о недопустимости попыток отмены культур.
ТАСС собрал основное из выступления президента РФ.
Опасность самоизоляции
- Самоизоляция общества, вера в исключительность и превосходство над другими чреваты тем, что "наступает период духовного и интеллектуального кризиса, а следом - упадок культуры и стагнация, причем во всех сферах жизни".
- "История доказывает: самые яркие периоды расцвета культур происходят во времена их активного взаимодействия с внешним миром".
- Любая национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с культурами других стран и народов: "Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная, и именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную политику".
- Россия получила статус державы, "поистине великой своим искусством, наукой, литературой", благодаря своему национальному многообразию: "Кстати, литературное творчество - уже сама по себе прекрасная среда для общения, и мы выступаем за укрепление взаимодействия писателей разных стран".
- "Чем ярче, насыщеннее, самобытнее это [культурное] многообразие, тем богаче наше общее культурное достояние, тем стабильнее и успешнее будущее всей планеты".
Открытость и ценности
- Традиции, художественное наследие и культуры разных народов во взаимодействии и гармонии формируют всю цивилизацию: "В этих подходах - суть и смыслы нашего форума".
- "Мы должны стремиться к открытости и к уважению друг к другу, быть готовы учиться новому, вносить свой вклад в укрепление и развитие мирового культурного пространства, а, значит, в достойное, мирное, благополучное будущее наших народов".
- Культура должна найти баланс между открытостью и сохранением своих ценностей: "Смешение традиций и техник зачастую создает шедевры мирового уровня, а личные контакты помогают художникам, писателям, музыкантам находить нестандартные формы реализации своих талантов, стимулируют творческое мышление и появление новых направлений".
- "Считаем одной из важнейших задач в сфере культуры сохранение общей исторической памяти, которая по-настоящему роднит наши народы, питает их духовные узы взаимопониманием и доверием".
- Вечная благодарность участникам Великой Отечественной войны, которые стали неотъемлемой частью культуры России и по сей день воплощаются в произведениях искусства, которые служат воспитанию у молодежи "ответственности за свою страну, за безопасность всего мирового сообщества".
Недопустимость отмены культур
- Страны должны объединять усилия в борьбе с предрассудками, двойными стандартами и попытками "отменить ту или иную культуру".
- Нельзя допустить девальвацию ценностей свободы и прав человека, этических и нравственных норм, а также утрату национальных особенностей и культурного разнообразия, поскольку без этого невозможна "мировая гармония".
- "Роль культуры в международном сотрудничестве, в противодействии неонацизму, русофобии, антисемитизму и любым формам расизма, национальной и религиозной нетерпимости должна только расти".
- Россия придает одно из приоритетных значений теме культурно-гуманитарного измерения: "Эта тема звучала и в ходе недавней встречи лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества, в том числе в контексте планов противодействия экстремистской идеологии. Мы знаем, какие угрозы она несет и к каким страшным трагедиям приводит".
Мир будущего
- "Мы верим, что мир будущего - это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу "каждый сам за себя", а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним".
- В настоящий момент мир становится "более взаимосвязанным" благодаря стремительно развивающимся технологиям, в частности искусственному интеллекту: "Они открывают колоссальные возможности для созидания, смелых экспериментов и новаторства, в том числе и в культуре".