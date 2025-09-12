О чем заявил Путин на форуме культур

Национальная культура может развиваться только во взаимодействии с другими культурами, любые попытки самоизоляции ведут к кризису и упадку, заявил президент России Владимир Путин на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Глава государства назвал "бесценным даром" национальное и культурное многообразие России, высказался в поддержку сохранения баланса между новаторством и вечными ценностями, а также заявил о недопустимости попыток отмены культур.

ТАСС собрал основное из выступления президента РФ.

Опасность самоизоляции

Самоизоляция общества, вера в исключительность и превосходство над другими чреваты тем, что "наступает период духовного и интеллектуального кризиса, а следом - упадок культуры и стагнация, причем во всех сферах жизни".

"История доказывает: самые яркие периоды расцвета культур происходят во времена их активного взаимодействия с внешним миром".

Любая национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с культурами других стран и народов: "Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная, и именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную политику".

Россия получила статус державы, "поистине великой своим искусством, наукой, литературой", благодаря своему национальному многообразию: "Кстати, литературное творчество - уже сама по себе прекрасная среда для общения, и мы выступаем за укрепление взаимодействия писателей разных стран".

"Чем ярче, насыщеннее, самобытнее это [культурное] многообразие, тем богаче наше общее культурное достояние, тем стабильнее и успешнее будущее всей планеты".

Открытость и ценности

Традиции, художественное наследие и культуры разных народов во взаимодействии и гармонии формируют всю цивилизацию: "В этих подходах - суть и смыслы нашего форума".

"Мы должны стремиться к открытости и к уважению друг к другу, быть готовы учиться новому, вносить свой вклад в укрепление и развитие мирового культурного пространства, а, значит, в достойное, мирное, благополучное будущее наших народов".

Культура должна найти баланс между открытостью и сохранением своих ценностей: "Смешение традиций и техник зачастую создает шедевры мирового уровня, а личные контакты помогают художникам, писателям, музыкантам находить нестандартные формы реализации своих талантов, стимулируют творческое мышление и появление новых направлений".

"Считаем одной из важнейших задач в сфере культуры сохранение общей исторической памяти, которая по-настоящему роднит наши народы, питает их духовные узы взаимопониманием и доверием".

Вечная благодарность участникам Великой Отечественной войны, которые стали неотъемлемой частью культуры России и по сей день воплощаются в произведениях искусства, которые служат воспитанию у молодежи "ответственности за свою страну, за безопасность всего мирового сообщества".

Недопустимость отмены культур

Страны должны объединять усилия в борьбе с предрассудками, двойными стандартами и попытками "отменить ту или иную культуру".

Нельзя допустить девальвацию ценностей свободы и прав человека, этических и нравственных норм, а также утрату национальных особенностей и культурного разнообразия, поскольку без этого невозможна "мировая гармония".

"Роль культуры в международном сотрудничестве, в противодействии неонацизму, русофобии, антисемитизму и любым формам расизма, национальной и религиозной нетерпимости должна только расти".

Россия придает одно из приоритетных значений теме культурно-гуманитарного измерения: "Эта тема звучала и в ходе недавней встречи лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества, в том числе в контексте планов противодействия экстремистской идеологии. Мы знаем, какие угрозы она несет и к каким страшным трагедиям приводит".

Мир будущего