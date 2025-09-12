По словам президента, задача в современном мире заключается в объединении усилий для сбережения самобытности и многообразия культур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Страны должны объединять усилия в борьбе с предрассудками, двойными стандартами и попытками "отменить" ту или иную культуру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

"Наша задача в современном мире - объединять усилия для сбережения самобытности и многообразия культур, традиций и мировоззрений. Идти вперед, поддерживать новаторство, вместе созидать истинное искусство, возвышающее, поднимающее самые лучшие качества в душе человеческой, противодействовать угрозам исчезновения малочисленных культур и продвигать принципы справедливости и равенства в отношениях между народами, освобождая мир от предрассудков, двойных стандартов, попыток отменить ту или иную культуру", - сказал Путин.