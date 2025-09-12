Необходимо быть готовыми учиться новому, вносить свой вклад в укрепление и развитие мирового культурного пространства, подчеркнул глава государства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Развитие мировой культуры и благополучное будущее требуют открытости и взаимного уважения стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

"Мы должны стремиться к открытости и к уважению друг к другу, быть готовы учиться новому, вносить свой вклад в укрепление и развитие мирового культурного пространства, а, значит, в достойное, мирное, благополучное будущее наших народов", - сказал Путин.

Он пожелал участникам форума плодотворной работы. "Ваши идеи и предложения постараемся максимально учесть в работе с партнерами во всех международных организациях, где мы активно присутствуем. Это и ШОС, и БРИКС, и другие международные структуры", - сказал президент.