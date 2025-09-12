Расчет был на то, что с источником аудитория сверяться не будет, подчеркнули в российском дипведомстве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России опровергло материалы, в которых искажены слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о ситуации в Непале, которые прозвучали в эфире радио Sputnik.

"Слова и фразы Захаровой намерено вырваны из контекста с тем, чтобы создалось впечатление, будто бы она "испугалась" происходящего в Катманду, - отмечено в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства. - Авторы вброса, конечно же, внимательно смотрели передачу и знали, что фраза содержит иной смысл, однако целенаправленно смонтировали ролик и составили подводку таким образом, чтобы создать ложное впечатление. Расчет был на то, что с источником аудитория сверяться не будет".

Министерство сопроводило публикацию соответствующим отрывком из передачи полностью. "Посмотрев его, каждый убедится, что Захарова говорит о том, что в Непале в прямом эфире разворачивается трагедия и любой вменяемый человек не иначе как с ужасом мог наблюдать за тем, как в режиме онлайн, под объективы и вспышки камер избивают и убивают людей. Она также отметила, что страшно за моральный облик тех людей, которые совершали расправу и насилие в режиме онлайн", - подчеркнули в МИД.

Как указали в дипведомстве, сказанное в эфире радио Sputnik не имеет ничего общего с содержанием фейка. "Когда я говорю страшно, в первую очередь, как ни парадоксально, мне страшно не за тех людей, которые стали жертвами, - ты чувствуешь к ним сострадание и разные эмоции. В первую очередь страшно за тех людей, которые это совершали", - приводятся слова Захаровой в сообщении.