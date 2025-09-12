В семье укоренен национальный характер, подчеркнул глава государства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Именно в семье укоренены идентичность и национальный характер, она является главным хранителем культуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

"Для России приоритет - поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Ведь наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье. Она учит, воспитывает, передает традиции и является главным хранителем нашей культуры", - подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что культура - это также и преемственность поколений, и передача духовно-нравственных ценностей. Все, что сегодня принято называть наследием, в момент своего создания было остро современным искусством, подчеркнул президент, приведя в пример "Повесть временных лет", художественный авангард XX века и произведения российских классиков - А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.

Именно новаторство создавало "живую и открытую к переменам" традицию, которая могла отвечать запросам общества, и для ее продолжения необходимы новые поколения мастеров, считает российский лидер. Такое обновление в разных сферах культурной жизни происходит в России: набирают силу творческие объединения, а во главе ведущих театров, музыкальных и художественных коллективов становятся молодые люди. Это, отметил Путин, позитивное явление, отражающее здоровые процессы преемственности.

"Появлению новых имен в литературе, кинематографе, изобразительном искусстве способствует и государственная политика, которую мы проводим. В России на законодательном уровне закреплены задачи всесторонней поддержки молодежи, содействия в реализации прав на свободу всех видов творчества, помощи в части раскрытия талантов и дальнейшего профессионального роста", - заключил президент, отметив, что российская система непрерывного творческого образования не имеет аналогов в мире.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году: "Возвращение к культуре - новые возможности". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.