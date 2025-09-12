На встрече с президентом России министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что сохранение объектов культурного наследия - одна из самых сложных задач

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Сокращение административных барьеров в законодательстве о сохранении памятников и объектов культуры не должно привести к их потере. На это указал президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром культуры Ольгой Любимовой.

Любимова отметила, что сохранение объектов культурного наследия - одна из самых сложных задач, поскольку по стране их насчитывается около 300 тыс. Она подчеркнула, что либерализация законов в этой части не влияет на качество сохранения этих объектов.

"Точно, вы сейчас сказали, что сокращение административных барьеров, то есть реставрация памятников, - это правильно, но это не должно привести к утрате этих памятников", - предостерег Путин.