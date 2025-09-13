Всего на портал ЦИК РФ совершили более 130 тыс. атак

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Около 100 хакерских атак было зафиксировано с момента начала голосования на выборах - 2025 на инфраструктуру дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а всего на интернет-портал ЦИК России было совершено более 130 тыс. атак.

Об этом на брифинге в информационном центре ЦИК России заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Со старта голосования было зафиксировано уже более 130 тыс. [хакерских] атак на порталы ЦИК России в сети Интернет, <…> порядка 100 атак было зафиксировано на инфраструктуру дистанционного электронного голосования", - сказала она.

Памфилова отметила, что специалисты постоянно отслеживают попытки хакерских атак, успешно их устраняя. "Наши специалисты в постоянном режиме отслеживают эти весьма недружественные, мягко говоря, попытки вторгнуться в наши технологические контуры и обеспечивают безопасность. Опыт уже богатый есть, поэтому они продолжают обеспечивать бесперебойную работу всех наших систем", - подчеркнула она.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.