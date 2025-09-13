Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима добавил, что "власти Украины просто пытаются сохранить свое население в каком-то эмоциональном состоянии ненависти к России и попытке продолжать сопротивление"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ситуация, при которой Украина выйдет на границы 1991 года, недостижима. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Украина ищет любую новую формулировку так называемой победы. Что может быть победой для Украины в логике украинских властей? Выход на границы 1991 года, что является недостижимым? Они хотели бы видеть это победой, - сказал дипломат. - Сохранение в рамках 2022 года? Конечно, победа. Сохранение только Правобережья? Наверное, победа. Сохранение двух улиц Львова?"

Как напомнил Мирошник, киевские власти, "пытаясь накручивать и дописывать мнение российского лидера или российских политиков, все время говорят: "Вы все время хотели уничтожить Украину, а вот у нас осталось две улицы Львова, поэтому мы победили". По словам дипломата, "это скармливание своей аудитории таких фейковых побед, сопровождаемое уничтожением населения, бусификацией".

"Уничтожив полностью экономику этой страны, власти подменяют цели, задачи, образ победы, который все время навязывают своему населению. А сейчас логично пришли к тому, что Зеленский говорит: "Пока какая-то часть Украины сохраняется, пока сохраняется украинское государство, значит, мы победили", - отметил посол МИД РФ по особым поручениям.

По его словам, это "новая версия, как скармливать проигрыши, которые допускает украинская власть и поддерживающая ее европейская коалиция". Мирошник добавил, что "власти Украины просто пытаются сохранить свое население в каком-то эмоциональном состоянии ненависти к России и попытке продолжать сопротивление".

"Есть историческая аналогия: вплоть до апреля 1945 года одна из ключевых нацистских газет писала о том, что силы русских подорваны, что они будут обращены в бегство, и никакой победы у русских не будет. Что-то аналогичное сегодня читается и в заявлениях Зеленского, и в соответствующих материалах, которые публикуются украинской прессой", - заключил дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован 14 сентября.