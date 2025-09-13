Гарантии российского президента - "самая твердая мировая валюта", отметил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Владимиру Зеленскому даны самые мощные гарантии со стороны президента РФ Владимира Путина в случае приезда в Москву. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломату был задан вопрос, о чем свидетельствует отказ Зеленского приехать в Москву. "О нежелании достигать договоренности. Зеленский не хочет мира. Зеленский может приводить любые рассчитанные на дешевый хайп предложения или заявления. То есть все в мире знают, что гарантии Путина - это, наверное, одни из самых мощных гарантий, которые существуют на этой планете, и Зеленскому тоже нет оснований этому не доверять", - сказал Мирошник.

Как напомнил дипломат, если российский президент заинтересован в двусторонних отношениях с США, то ничего не помешало провести встречу на территории США. "И несмотря на предыдущие три года вот такого жесткого противостояния, отсутствие диалога, отсутствие какой-то коммуникации, здесь ничего не помешало Владимиру Путину поехать на Аляску", - добавил он.

"То есть [поездка в Москву] Зеленскому не представляет никакой опасности. Для него главная опасность - "а вдруг придется договориться?". Поэтому вот это сдерживает Зеленского, а не то, что ему надо ехать в Москву, что здесь ему что-то угрожает - ничего ему не угрожает", - пояснил посол МИД РФ по особым поручениям.

Мирошник подчеркнул, что гарантии российского президента - "самая твердая мировая валюта". "Поэтому здесь Зеленскому пытаться ее девальвировать точно не получится. Это выглядит как такие клоунские репризы, которые он пытается продать западным медиа, не более того. Просто отказ от поиска каких-либо вариантов урегулирования", - заключил дипломат.

Ранее на пресс-конференции по итогам визита в Китай Путин заявил, что готов пригласить Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече. Однако Зеленский, выступая на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, отказался от предложения президента России.

Полный текст интервью будет опубликован 14 сентября.