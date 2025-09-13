Путин уверен в дальнейшем успешном развитии Москвы

Президент РФ отметил, что город выйдет на качественно новый уровень

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что Москва продолжит активно развиваться и выйдет на качественно новый уровень.

"Именно воля и энергия людей позволяют столице достойно конкурировать с крупнейшими городами мира, создавать технологии XXI века, преображать город, столичные улицы и кварталы, успешно решать социальные задачи. Уверен, что у Москвы есть все возможности выйти и на качественно новые рубежи, обеспечить уверенное, последовательное и долгосрочное развитие. Убежден: именно так и будет", - сказал он, поздравляя москвичей с Днем города.