Подходы обеих стран по урегулированию конфликта слишком разнятся, отметил посол по особым поручениям МИД РФ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Подходы России и Украины по урегулированию конфликта слишком разнятся, на данный момент даже нет "скелета" будущих договоренностей. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Сейчас у нас нет базы, сейчас у нас нет, извините, даже скелета таких договоренностей, потому что слишком разнятся подходы, которые исповедуют Россия и Украина для переговорного процесса", - сказал дипломат.

В этом контексте посол по особым поручениям отметил, что возможное повышение уровня прямых российско-украинских контактов в Стамбуле "это не настолько ключевой вопрос, который повлиял бы на переговоры".

Любой переговорный процесс базируется на "выработке соответствующих решений, которые максимально компромиссны для обеих сторон и являются приемлемыми для одной и другой стороны", - добавил Мирошник.

Цитируя слова российского президента Владимира Путина, он напомнил, что "на данный момент полномочий у Владимира Мединского (помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной - прим. ТАСС) в составе той делегации, которая представлена в Стамбуле, более чем достаточно".

"Опять же, на этом этапе это наиболее прагматичный и выверенный подход. Если понадобится дополнительный политический вес, о чем сказал президент, то Россия не отрицает такой возможности. Здесь нужно понимать, а нужно ли это? - продолжил он. - Если бы у Украины было малейшее желание работать над этим документом, работать реально над поиском выхода [из кризиса], то, поверьте, Владимира Мединского, который имеет прямую связь с президентом, четко выполняет директивы, которые получает от президента, более чем достаточно".

Неоднозначные мотивы Киева

Как отметил дипломат, Москва, по сути дела, "демонстрирует сегодня допустимость практически всех, даже радикальных шагов Украины", когда Владимир Зеленский говорит о желании встретиться с российским лидером. "Россия говорит: «Да, мы можем встретиться с президентом, но зачем?» То есть мы не отрицаем этой возможности, когда будет основа, будет соответствующая договоренность. А вот сейчас это просто попытки найти какую-то «хайповую» мизансцену, то есть опять же такое актерство, когда «а давайте мы сейчас организуем встречу ради того, чтобы сесть за стол переговоров»", - заметил Мирошник.

Он обратил внимание, что Путин - это "огромная мировая величина", в то время как Зеленский - это "в значительной степени нанятый клоун от европейцев". "Что думает Украина? Я не знаю. Может быть, они хотят таким образом какой-то легализации того же Зеленского с просроченными возможностями и с достаточно ничтожным весом, - указал дипломат. - Вот ради этого, я не думаю, что нам есть смысл идти играть в эти игры".

Посол подчеркнул, что российская сторона выступает за "долгосрочное системное урегулирование этого кризиса, потому что уж кто-кто, а Россия точно не заинтересована в продолжении кровопролития, в убийстве людей, представляющих братский народ - да, обозленный, да, настроенный против нас, да, ведущий кровавую военную бойню".

"Россия никогда не выступала за убийство как минимум гражданского населения и за продолжение войны, - отметил Мирошник. - То есть мы готовы достичь своих целей политико-правовым путем, причем совершенно не в ущерб украинскому народу. Возможно, в ущерб тех манипуляторов, которые настраивают украинскую власть, которые сегодня контролируют украинскую верхушку. Да, наверное, им эти решения не понравятся, но спасение украинского народа гораздо ценнее, чем благополучие Зеленского и его компании".

Полный текст интервью будет опубликован 14 сентября.