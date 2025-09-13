Президент также отметил большой вклад столицы в развитие отечественной космической отрасли, который также имеет федеральные масштабы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. События, происходящие в столице России, касаются всей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии открытия Национального космического центра (НКЦ) в Москве.

"Все, что происходит в Москве, без всяких сомнений касается всей страны. Потому что Москва - центр России. Политический, экономический, индустриальный, логистический центр России", - указал глава государства.

Он также отметил большой вклад столицы в развитие отечественной космической отрасли, который также имеет федеральные масштабы. "Потому что это нам знаменует новый этап в развитии космической отрасли, закрепляет Россию в качестве одного из центров и лидеров развития в этой важнейшей сфере", - добавил Путин.

Одновременно с этим президент указал и на множество "вопросов, которые нужно решать". "Уверен, что, если мы будем двигаться вот таким темпом, все эти вопросы будут решены", - заявил российский лидер.

"Я хочу поблагодарить еще раз московские власти за помощь, которую они оказали в строительстве этого центра, - обратился президент. - Им [центром] можно гордиться, и мы гордимся этим. Но это только один из этапов движения вперед в поддержке и развитии космической культуры в России. Поздравляю вас и желаю всего самого доброго. Спасибо".

Путин также поздравил жителей столицы с Днем города Москвы.