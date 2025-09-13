Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима прокомментировал заявления Владимира Зеленского о том, что утрата ряда регионов "юридически не признается"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Западные страны рано или поздно вынудят Украину признать российскими утраченные ею территории. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломата попросили прокомментировать заявления Владимира Зеленского о том, что утрата ряда регионов "юридически не признается". "Киев занимается поиском неких правовых кульбитов. То есть правовых, назовем их, там даже извращений. Когда они пытаются каким-то образом закамуфлировать неизбежное, всячески подменив реальность, подменив некими псевдоправовыми формулировками", - сказал Мирошник.

По мнению посла МИД РФ по особым поручениям, "если Запад откажется от повестки любой ценой ослабить Россию, а примет как данность существующую Россию и необходимость строить с ней как минимум экономически добрососедские отношения, то этот вопрос плавно отойдет на второй план и постепенно уйдет". "Поэтому, в общем-то, все западники сами принудят Украину признать это, если таковая, конечно, будет", - подчеркнул дипломат.

Мирошник напомнил, что сегодня те территории, о которых идет речь, "это четыре территории материковые, плюс полуостров Крым - это конституционные территории России". Поэтому "в значительной степени, как Украина к этому отнесется, нас не настолько сильно и интересует".

"Есть ключевые моменты, которые интересны, к примеру, в вариантах инвестиционного сотрудничества или экономического сотрудничества с другими государствами, - добавил он. - Но, вы знаете, если мы обратимся к истории, то в 1920-х, 1930-х годах был период, когда весь мир ополчился и не хотел признавать Советский Союз, советскую власть". Дипломат отметил, что "постепенно, заключая отдельные договоры, находя интересные проекты, они начали выстраивать эти отношения, неизбежно приходя к тому, что они признавали и советскую власть, и эти территории, и границы, и все прочее". "Поэтому это вопрос времени, вопрос не военных действий, а вопрос уже какой-то выгоды, интересов, аргументации дополнительной", - заключил посол МИД РФ по особым поручениям.

Полный текст интервью будет опубликован 14 сентября.