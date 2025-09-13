Явка на выборах свердловского губернатора уже превысила итоговую явку 2022 года

По состоянию на 20:00 она составила 31,04%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей по состоянию на 20:00 (18:00 мск) второго дня голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области составила 31,04%. Это превышает явку на прошлых выборах главы региона на 2,57 процентных пункта, следует из информации, опубликованной в Telegram-канале избиркома региона.

На прошлых выборах губернатора Свердловской области, которые прошли в 2022 году, голосование шло день (11 сентября), итоговая явка составила 28,47%.

"31,04% - явка в целом по избирательному округу на 20:00. Данные приведены с учетом ДЭГ", - говорится в сообщении.

В конце марта президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил врио губернатора региона Дениса Паслера, возглавлявшего Оренбургскую область.

Выборы главы Свердловской области проходят с 12 по 14 сентября. Статус кандидата на пост губернатора получили пять человек: кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Андрей Кузнецов, Александр Ивачев от КПРФ, Александр Каптюг от ЛДПР, Рант Краев от партии "Новые люди" и действующий врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия").