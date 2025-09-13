В выборах губернатора Ростовской области участвуют пять кандидатов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора в Ростовской области по итогам второго дня работы избирательных участков составила 43,75%, превысив итоговую явку на аналогичных выборах в 2020 году. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

По итогам выборов губернатора Ростовской области в 2020 году явка составила 42,99%.

Кроме того, в регионе проходят дополнительные выборы в Заксобрание Ростовской области седьмого созыва по Орловскому одномандатному избирательному округу в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Владимира Ревенко.

"К 20:00 13 сентября в выборах губернатора приняли участие 43,75% избирателей. С учетом ДЭГ проголосовали 1 357 720 жителей Ростовской области", - говорится в сообщении.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.