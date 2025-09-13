На должность главы Коми претендуют пять кандидатов

СЫКТЫВКАР, 13 сентября. /ТАСС/. Свыше 27% избирателей проголосовали на выборах главы Республики Коми, депутатов Госсовета региона и муниципальных советов. В том числе 82,29% проголосовали дистанционно из тех, кто подавал заявление на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сообщила региональная избирательная комиссия.

"На 20 часов [13 сентября] в Республике Коми проголосовали 27,44% избирателей, в том числе из подавших заявление на ДЭГ - 82,29%", - говорится в сообщении.

На предыдущих выборах главы Коми, которые проводились 11-13 сентября 2020 года, явка за два дня голосования составила 16,89%.

Основное голосование проходит в Коми 12-14 сентября. Избирают главу республики, новый состав Госсовета региона, а также муниципальных советов, в том числе в Сыктывкаре. На должность главы Коми претендуют пять кандидатов, которые успешно прошли муниципальный фильтр и получили регистрацию, - это врио главы республики Ростислав Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией", депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Госдумы Сергей Каргинов от ЛДПР, самозанятый Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы" и учитель физкультуры из Воркуты Александр Касьяненко от "Коммунистов России". Всего на выборы руководителя региона выдвигались 12 человек - восемь представителей политических партий и четверо самовыдвиженцев.