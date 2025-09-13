На выборах губернатора Новгородской области за два дня явка составила 29,35%

Дистанционным электронным голосованием воспользовались более 83% избирателей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей по итогам двух дней голосования на выборах губернатора Новгородской области составила 29,35%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

"По состоянию на 20:00 [мск] в Новгородской области проголосовали более 137 тыс. избирателей, или 29,35%", - рассказали в облизбиркоме.

Избирательные участки завершили работу во второй день голосования в 20:00 мск, однако по дистанционному электронному голосованию выборы продолжаются. Как пояснили в облизбиркоме, на 20:30 по ДЭГ проголосовали более 83% избирателей. Среди районов области лидерами по явке стали Мошенской округ - 52,49%, Поддорский округ - 45,12%. В Великом Новгороде явка составила 23,59%.

Для участия в выборах губернатора Новгородской области были зарегистрированы пять кандидатов: временно исполняющий обязанности губернатора Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров - кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Алексей Чурсинов (ЛДПР), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").

С 12 по 14 сентября в Новгородской области проходят выборы губернатора и 15 местных избирательных кампаний. На губернаторских выборах 2022 года, которые проходили в Новгородской области с 9 по 11 сентября, по итогам двух дней явка составила 19,24%.