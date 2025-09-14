Их экспериментально разместили вне школ - в 12 флагманских центрах госуслуг "Мои документы" в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе "Измайлово" и на станции метро "Курская"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Экстерриториальные участки для электронного голосования жителей 19 регионов РФ на выборах губернаторов в Москве работают штатно. Об этом сообщил журналистам председатель Общественной палаты столицы Вадим Ковалев.

Избирательные участки экспериментально разместили вне школ - в 12 флагманских центрах госуслуг "Мои документы" в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе "Измайлово" и на станции метро "Курская".

"Ночь прошла без происшествий. Работают все 14 экстерриториальных участков. <…> Все работает штатно, наблюдаем за происходящим - <…> наши наблюдатели на всех участках есть", - сказал Ковалев.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова добавила, что третий день голосования - самый ответственный. В систему уже поступило почти 11,8 тыс. голосов. Всего на электронное голосование в Москве зарегистрировались 17 868 жителей регионов РФ.

Экстерриториальное голосование в Москве

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября, в ряде субъектов РФ - выборы высших должностных лиц. В список 19 регионов, жители которых могут принять участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо было подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября.

Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков. С собой необходимо взять паспорт. Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного электронного бюллетеня.

Все участки оборудовали системами видеонаблюдения, которые должны обеспечить непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки направили наблюдателей.