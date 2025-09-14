Зампред Совбеза назвал прямое общение важнейшим фактором сплоченности и условием для победы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который завел 14 сентября канал в Мах, пообещал говорить здесь на самые важные и острые темы, в том числе прямо высказываться о врагах России.

"Приветствую вас в Мах, в нашем национальном мессенджере. Мы продолжим говорить на самые важные и острые темы. Говорить о решении стоящих перед всеми нами задач, о том, что еще нужно сделать для благополучия наших людей и для процветания нашей любимой России", - сказал Медведев в видеообращении, ставшем первой записью в новом онлайн-ресурсе политика.

Он пообещал также "говорить о расстановке фигур на международной шахматной доске и о балансе сил в мире".

"Говорить правду, даже если это вызывает жгучее желание вводить новые санкции, блокировать аккаунты или отправлять подводные лодки. Ну и иногда, конечно, придется, как писал Владимир Маяковский, говорить и о разной дряни, а именно - о врагах России. Причем прямо, без использования языка Талейрана определять, кто есть кто, - кто из них урод, а кто дебил", - заметил Медведев.

Он назвал прямое общение важнейшим фактором сплоченности и условием для победы.