Посол по особым поручениям МИД РФ указал, что документы не может подписывать Владимир Зеленский

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. РФ не допустит заключения фейковых договоренностей по урегулированию на Украине, которые могут быть кем-то дезавуированы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По словам Мирошника, потенциальные соглашения по урегулированию должны быть оформлены таким образом, чтобы "никто ни при каких условиях, независимо от их отношения и "хотелок", не мог признать их ничтожными".

"Поэтому подписывать соглашение с нелегитимной властью - это, извините, себе дороже", - сказал он.

"Так что здесь Россия не может себе этого позволить, да, я думаю, и все остальные тоже не могут позволить, кроме тех, кто хотел бы фейковых договоренностей. Если кто-то хочет, чтобы договоренности были закреплены надлежащим правовым образом, то, соответственно, на Украине должен быть легитимный представитель, который может подписать вот эти договоренности. И это точно не [Владимир] Зеленский. Потому что Зеленский уже год как является нелегитимным президентом", - сказал он.

Мирошник пояснил, что конституция Украины не предполагает продление полномочий Зеленского, то есть восстановление его легитимности возможно только через проведение выборов.

"И там целая серия действий, которая, по идее, должна быть проведена для того, чтобы украинская власть в принципе уже получила какие-то признаки легитимности, получила новый вотум доверия от украинского народа", - добавил он.

По словам дипломата, заключить договоренности, закрепленные надлежащим правовым образом, важно для России, для мирового сообщества и для самой Украины.

"Потому что кто знает, какая там сила может прийти к власти на Украине путем переворота, путем каких-либо электоральных трансформаций, и любой следующий может сказать: "Вы знаете, ее же подписал человек, который не имел на это права, поэтому мы не будем признавать никакие эти договоренности", - продолжил Мирошник.

"Задается вопрос: "Зачем нам это нужно?" Поэтому если уж будет пройден этот путь, найден путь политико-дипломатического урегулирования, то обязательно там будет предполагаться некая дорожная карта, которая, безусловно, будет содержать нормы о подготовке, легализации и соответствующем оформлении таких договоренностей, которые должны быть признаны всеми ключевыми игроками, которые заинтересованы, которые, по крайней мере, с большим вниманием относятся к ситуации на территории Украины", - подчеркнул дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован позднее на ресурсах ТАСС.