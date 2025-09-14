Вениамин Кондратьев пришел на участок вместе с женой

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проголосовал на выборах главы региона, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Вместе с супругой проголосовали на своем участке в станице Динской. Знаю, многие уже проявили свою гражданскую позицию и отдали голос за будущее Кубани. Благодарен всем за активность и небезразличие. Те, кто еще не успел проголосовать, могут сделать это сегодня до 20:00 мск на своих избирательных участках", - написал Кондратьев.

Голосование началось 12 сентября. В регионе задействованы 64 территориальных избирательных комиссии и 2 842 участковых избирательных комиссии. На территории края дополнительно образовано 28 временных избирательных участков, которые развернуты в больницах, следственных изоляторах, воинских частях. По данным на 10:00 мск 14 сентября, явка на выборах губернатора в Краснодарском крае составила 55,2%.

Ранее избирательной комиссией края были зарегистрированы четыре кандидата на должность губернатора: действующий глава региона Вениамин Кондратьев ("Единая Россия"), Александр Сафронов (КПРФ), Иван Тутушкин (ЛДПР), Денис Хмелевской ("Справедливая Россия - За правду").

В 2020 году в выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края приняли участие 2 895 648 избирателей, явка составила 68,69%. Тогда Кондратьев получил 2 401 266 голосов - 82,97% от общего числа принявших участие в голосовании избирателей. Он возглавляет Краснодарский край с 2015 года. В 2020 году Кондратьев был переизбран на второй срок и вступил в должность 23 сентября.