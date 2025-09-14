Юрий Слюсарь пришел на избирательный участок со своей мамой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь проголосовал на выборах губернатора региона, передает корреспондент ТАСС из избирательного участка в Ростове-на-Дону, куда врио главы пришел со своей мамой.

В выборах губернатора Ростовской области участвуют пять кандидатов, включая врио губернатора Юрия Слюсаря, а также Евгения Бессонова, Сергея Косинова, Дениса Фраша и Юрия Климченко. Кроме того, в регионе проходят дополнительные выборы в Заксобрание Ростовской области седьмого созыва по Орловскому одномандатному избирательному округу в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Владимира Ревенко.

"В первую очередь, рад, конечно, высокой явке. Она растет еще, но уже сейчас показывает высокий процент, и это очень хорошо, потому что люди неравнодушны, люди вовлекаются в процесс, люди верят, что от их голоса, от их выбора зависит будущее области, будущее каждой семьи, каждого человека, ну и будущее нашего замечательного Донского края", - сказал Слюсарь после голосования.

По его словам, подготовка к выборам потребовала отдельных усилий при обеспечении безопасности, в том числе антитеррористической. "Мы неоднократно в формате штаба к выборам готовились, главы докладывали о тех мероприятиях, которые были реализованы. Я хотел бы поблагодарить всех тех коллег, которые немало сил и времени потратили на то, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности. Я очень надеюсь, что у нас выборы как в безопасной обстановке начались, так и в такой же обстановке и закончатся", - добавил он.

4 ноября 2024 года Василий Голубев, который возглавлял Ростовскую область с 2010 года, сообщил, что покидает пост главы региона. Вечером президент РФ Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем, которому предложил пост врио главы Ростовской области. Слюсарь ответил согласием. 7 ноября врио губернатора Слюсарь прибыл в Ростов-на-Дону, его официально представили членам правительства региона.