Предварительная явка в области составила 39,32% по данным на 20:00

МАГАДАН, 14 сентября. /ТАСС/. Выборы депутатов в законодательные собрания Магаданской области, города Магадана и муниципалитетов завершились в регионе. Сотрудники избирательных комиссий вскоре приступят к сбору голосов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Голосование завершилось на всей территории региона", - сообщили в пресс-службе.

Как следует из табло данных Центральной избирательной комиссии, в этом году предварительная явка в области составила 39,32% по данным на 20:00 (12:00 мск). На прошлых депутатских выборах явка составила 33%, в 2025 году она увеличилась на 6%.

С 12 по 14 сентября ежедневно с 08:00 (00:00 мск) до 20:00 (12:00 мск) в Магаданской области работали 81 постоянный и 3 временных участка для голосования. В регионе зарегистрировано около 96 тыс. избирателей.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.