Накачивание Киева вооружениями и ввод иностранных войск не содействуют урегулированию и уменьшению военной угрозы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Иностранный контингент на Украине будет представлять законную военную цель для Вооруженных сил РФ. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Накачивание Украины вооружениями, подтяжка туда иностранных контингентов никак не содействует урегулированию, никак не содействует уменьшению военной угрозы. Поэтому такого рода вещи даже требуют окриков со стороны уже президента [России], когда он говорит, что иностранный контингент ни в каком качестве неприемлем на территории Украины. Это будет просто, во-первых, излишне. То есть они не нужны, никакого функционала практически там нет, это попытка контролировать эту территорию. А во-вторых, они являются вполне легитимными военными целями", - сказал он.

"Поэтому никто вот эти структуры ни с какой благостностью встречать не будет. Они получат конкретный военный ответ, особенно учитывая то, что в тех количествах или спецификациях, о которых говорит Запад, они на военную атмосферу повлиять практически не смогут", - указал Мирошник.

Гарантии безопасности

Дипломату был задан вопрос, допускает ли Москва, что страны пятерки Совета Безопасности ООН могли бы стать частью будущих договоренностей по Украине. По словам Мирошника, суть заключается не в тех странах, которые могли бы стать некими гарантами соглашения, а в том, что потенциальные гарантии безопасности должны получить все участники этого процесса. "Россия, допустим, какое-то государство под названием Украина, и, наверное, европейские государства тоже. Потому что на сегодняшний день целый ряд европейских лидеров носятся по Европе с криками: "Ай, Россия наступает, Россия нам угрожает!" Россия никогда не угрожала, по крайней мере в этот исторический период, странам Европы. Страны Европы накачивали Украину для того, чтобы сделать ее тараном против России. Никаких обратных процессов не происходило, поэтому все-таки вопросы этих гарантий безопасности должны быть достигнуты для всех участников этого процесса", - подчеркнул он.

Как отметил дипломат, пока и отдельные европейские страны, и Украина стремятся подменить понятие гарантий безопасности. В частности, туда вносятся такого рода параметры, как неограниченная армия, иностранные контингенты и так далее. "То есть это такой поток фантазии европейских радикалов, европейских ястребов и, естественно, украинских, которые хотят просто подменить гарантии безопасности или вычеркнуть просто ключевое положение, которое было выдвинуто Россией, о демилитаризации. То есть главная проблема - это угроза со стороны Украины. Поэтому любые действия, которые направлены на возвращение, сохранение, восстановление, угрозы со стороны Украины для России являются неприемлемыми", - подчеркнул он. При этом Мирошник добавил, что гарантии безопасности нужны для того, чтобы страны чувствовали себя спокойно, нормально развивались и жили в атмосфере добрососедства.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.