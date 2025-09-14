Видеосвязь с президентом России состоится 15 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 15 сентября выйдет на видеосвязь с рядом регионов, где начинают свою работу новые лабораторные центры Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"15 сентября, в День работников санитарно-эпидемиологической службы, президент выйдет на видеосвязь с рядом регионов, где начинают свою работу новые лабораторные центры Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Помимо этого, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова доложит главе государства о развитии и модернизации инфраструктуры ведомства, а также о реализации федерального проекта "Санитарный щит", который реализуется с 2021 года с целью укрепления системы защиты от эпидемий, предупреждения и реагирования на угрозы биологической безопасности.