Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима заявил, что если какое-то государство не нравится украинской власти, то Киев готов использовать весь доступный ему арсенал

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Украина демонстрирует, что будет "беспределить" даже по отношению к европейским странам, не поддерживающим политику Киева. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба".

"[Владимир] Зеленский демонстрирует, что Украина, точнее украинская власть - это власть беспредельщиков, что арсенал террористических действий может быть применен по отношению к кому угодно. Если какая-то страна не нравится Украине, если ее политика не нравится Украине, то они готовы использовать весь доступный им арсенал, - сказал он. - А арсенал у них очень большой. Арсенал подрыва мостов, газо-нефтепроводов, инфраструктуры, убийства людей, заказных убийств. И демонстративный подрыв нефтепровода - демонстрация того, что Украина намерена добиваться своих целей любыми запрещенными способами".

По словам Мирошника, все это является результатом "международной дипломатической крыши", которую Украине создают Великобритания, Франция, ФРГ, когда блокируют любые расследования. "То есть по отношению к украинским преступлениям сегодня стоит практически блок на международных площадках, который обеспечивают западники, которые просто не дают возможности создать следственные группы, провести полноценное расследование. Бучу не расследовал никто. Организации других террористических актов, внесудебные казни не расследовал никто. То есть несмотря на громкие заявления о том, что мы сейчас все проверим, мы сейчас все узнаем, основные доклады ангажированы, основные заявления политические, они не несут под собой какую-то основу доказательную", - сказал он.

Мирошник добавил, что Запад не нуждается в полноценных расследованиях, им достаточно лозунгов. "Это просто игнорируется, это просто практика, которую создали сегодня на международных площадках, тем самым, по сути дела, девальвировав международные площадки, на которых рассчитывать на непредвзятое отношение, на отстраненность от стороны конфликта практически не приходится", - указал он.

"Поэтому вот в этих форматах никаких договоренностей, достижений не будет. Вот подходы, которые исповедуются украинской властью, они должны получать отстраненную международную оценку, и эти оценки точно будут не в сторону Украины", - заключил дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован в 18:15 мск.