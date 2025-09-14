Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима отметил, что Киев "очень тяжело заподозрить" в реальном стремлении к выполнению любых договоренностей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Украина не готова к ведению переговоров с российской стороной в режиме 24/7, в том числе в формате переговорных групп. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"На сегодняшний день Украина и не готова к реальному ведению переговоров, которые должны были бы стартовать и вестись в таком режиме 24/7, наверное, в каком-то закрытом режиме, в рабочих группах для того, чтобы выработать наиболее приемлемую модель дальнейшего урегулирования. Нет, здесь даже стремления вырабатывать эту модель у Украины не наблюдается", - сказал он.

Мирошник отметил, что украинскую власть "очень тяжело заподозрить" в реальном стремлении к выполнению любых договоренностей. Поэтому и в стамбульском формате "по факту Россия принудила Киев" выполнить нормы международного гуманитарного права. "Это обмены, передача людей, останков и так далее. То есть это обычные нормы международного гуманитарного права, которые были оформлены после Второй мировой войны. И до последнего времени Украина их всячески игнорировала. А сейчас уже здесь, вот результат стамбульского формата, это принуждение Украины, скрепя сердце, выполнить вот эти нормы. В остальных политических вопросах Украина просто занимается такой словесной эквилибристикой, пытаясь увильнуть от конкретных предложений, которые делаются Россией", - подчеркнул дипломат.