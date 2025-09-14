Всего по стране работало 50 тыс. участков, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Свыше 16 млн человек пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать, всего по стране работало 50 тыс. участков.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев в ходе брифинга в информцентре комиссии.

"На избирательных участках, которые через 30 минут в основном закрываются, кроме Калининграда, где продолжится голосование на муниципальных выборах. Всего в эти дни по стране работало без малого 50 тыс. избирательных участков, это немало, там были члены комиссий, как минимум восемь человек на каждом избирательном участке, там были и наблюдатели, там были, естественно, избиратели <…>. Видел промежуточную цифру - более 16 млн избирателей пришли на избирательные участки и голосовали", - сказал Булаев.