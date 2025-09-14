Ситуация в республике была напряженной из-за того, что избираются и высшее должностное лицо, и заксобрание региона, и совет Сыктывкара

СЫКТЫВКАР, 14 сентября. /ТАСС/. Выборы главы Республики Коми, депутатов Госсовета региона и муниципальных советов прошли организованно, прозрачно и безопасно. Партия "Единая Россия" укрепила свои позиции в регионе, сказал врио главы Коми Ростислав Гольдштейн по видео-конференц-связи с председателем партии Дмитрием Медведевым по итогам выборов.

Как отметил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев, ситуация в Коми была напряженная в связи с тем, что избираются и высшее должностное лицо, и законодательное собрание региона, и совет Сыктывкара.

"В Коми процедура выборов прошла прозрачно, организованно и безопасно. В региональном исполкоме партии был создан ситуационный центр для мониторинга голосования. Нарушений в республике не зафиксировано. Все обращения избирателей и кандидатов обрабатывались оперативно <...>. Благодаря жителям республики, которые верят в «Единую Россию», поддерживают нас, мы укрепили позиции «Единой России», показали, что это партия победителей, которая берет на себя ответственность за будущее региона и всей страны. Эти выборы еще раз подтвердили, что Республика Коми поддерживает курс президента - курс, проводимый главой государства. Наша сила - в единстве. Мы сплотились вокруг президента и победы", - сказал Гольдштейн по видео-конференц-связи.

Руководитель региона отметил, что результаты единого дня голосования подтверждают высокий уровень доверия граждан к партии. В этом году в Коми состоялись сразу несколько избирательных кампаний. Жители выбирали главу региона, депутатов Госсовета восьмого созыва - это 30 мандатов, половина избиралась по партийным спискам, половина по одномандатным округам. Одновременно проходили выборы депутатов совета города Сыктывкара, где также разыгрывались 30 мандатов. Формировались советы 17 муниципальных образований, это еще 338 муниципальных мандатов, и советы сельских поселений - 22 мандата.

О конкуренции на выборах

Самыми конкурентными одномандатными округами стали №14 и №15 - Сыктывдинский и Ираельский, где на один мандат претендовали по семь кандидатов. Правом голоса в Республике Коми обладали 623 тыс. избирателей, из них почти 186 тысячи - это жители Сыктывкара. Предварительная явка на выборах главы и депутатов Госсовета составила 36%, в Сыктывкаре - 33% на 18:00.

"В состав депутатского корпуса баллотировались участники СВО. Эти люди не понаслышке знают, что значит служить Родине, и теперь они будут защищать интересы жителей Республики Коми уже на законодательном уровне. Их победа - это не только личный успех, но еще и признание заслуг наших героев обществом <…>. Мы наводим порядок во всех сферах, делаем системные шаги, без которых невозможно движение вперед", - отметил Гольдштейн.

В тройку общероссийского списка на выборы в Госсовет Коми вошли нашли новые, молодые, перспективные лица - это Герой России участник специальной военной операции Станислав Кочев и многодетная мама, общественница Анастасия Михайлова. "Именно такие люди формируют новую элиту России, и мы как партия должны дать им возможность включиться в общественно-политическую жизнь на всех уровнях", - подытожил Гольдштейн.