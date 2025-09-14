Кандидат от КПРФ, помощник депутата Госдумы Ольга Ефимова набирает 14,99% голосов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 59,85% голосов по итогам обработки 51,63% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ, помощник депутата Госдумы Ольга Ефимова набирает 14,99% голосов. Выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" депутат Новгородской облдумы Николай Захаров - 5,59% голосов. Зампредседателя Новгородской облдумы, кандидат от ЛДПР Алексей Чурсинов получает 9,92% голосов. Генеральный директор компании "Бенефит", кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Николай Швабович - 6,72%.

С 2020 года Дронов занимал пост первого замгубернатора Новгородской области. С 7 февраля 2025 года он исполнял обязанности губернатора региона, когда возглавлявший область с февраля 2017 года Андрей Никитин был назначен заместителем главы Минтранса РФ. 5 марта 2025 года указом президента страны Владимира Путина Дронов назначен врио губернатора региона.

Выборы губернатора Новгородской области проходили с 12 по 14 сентября. Явка избирателей по итогам трехдневного голосования, согласно последним данным регионального избиркома на 18:00 мск, составила 36,4%, на предыдущих выборах в 2022 году явка составила 29,77%.