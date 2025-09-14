На втором месте депутат Госсовета региона Татьяна Саладина

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн набирает на выборах главы региона 73,82% голосов после обработки 10% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте депутат Госсовета региона Татьяна Саладина от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 9,63%, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Александр Касьяненко от "Коммунистов России" набирает 8,9%, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов - 5,1%, Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы" - 2,17% при явке на 18 часов 36,17%.

На предыдущих выборах главы Коми, которые прошли 11-13 сентября 2020 года, врио главы региона Уйба получил 73,16%, Андрей Никитин от ЛДПР - 10,84%, Сергей Пономарев от Коммунистической партии социальной справедливости - 5,73%, Виктор Бетехтин от "Зеленой альтернативы" - 5,71% при явке в 30,16%.

Основное голосование проходит в Коми 12-14 сентября, досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах проводилось с 5 по 11 сентября, в нем приняли участие 35,5% избирателей из этих территорий. Выбирали главу республики, новый состав Госсовета региона, а также муниципальных советов, в том числе в Сыктывкаре. Всего на должность главы региона претендовали 12 кандидатов, из них 5 смогли преодолеть муниципальный фильтр.