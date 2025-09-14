Гольдштейн набрал 71,03% в Коми после обработки 50,42% протоколов

На втором месте депутат Госсовета региона Татьяна Саладина

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн, кандидат от "Единой России", лидирует на выборах главы республики с результатом 71,03% голосов после обработки 50,42% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 10,59%, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Третий - Александр Касьяненко от "Коммунистов России" с 8,78%, затем следуют депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов - 5,42%, Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы" - 2,28% при явке на 18:00 мск 36,17%.

На предыдущих выборах главы Коми, которые прошли 11-13 сентября 2020 года, врио главы региона Владимир Уйба получил 73,16%, Андрей Никитин от ЛДПР - 10,84%, Сергей Пономарев от Коммунистической партии социальной справедливости - 5,73%, Виктор Бетехтин от "Зеленой альтернативы" - 5,71% при явке в 30,16%.

В ходе масштабных выборов в Коми 12-14 сентября выбирали главу республики, новый состав Госсовета региона, а также муниципальных советов, в том числе в столице Коми Сыктывкаре. Всего на должность главы региона претендовали 12 кандидатов, из них пять преодолели муниципальный фильтр.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 1 - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.