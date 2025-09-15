Сенатор отметил, что требование Киева в качестве гарантии безопасности разместить солдат из других стран на своей территории выглядит как попытка "спрятаться за спину более сильного приятеля"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Устранение первопричин украинского кризиса и признание исторических регионов в составе России - необходимые условия для долгосрочного мира на Украине. Для Херсонской области гарантией безопасности от провокаций со стороны Киева при мирном соглашении может послужить буферная зона, заявил в интервью ТАСС сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Гарантии безопасности, устранение первопричин кризиса, признание исторических регионов - это наши фундаментальные условия, при которых возможен долгосрочный мир. Россия, в отличие от Запада и европейских стран, по граблям не ходит. Для Херсонской области гарантией безопасности будет буферная зона. Как и для всех других приграничных территорий нашей страны", - сказал Кастюкевич.

Собеседник агентства отметил, что требование Киева в качестве гарантии безопасности разместить солдат из других стран на своей территории выглядит "как попытка трусливого мошенника спрятаться за спину более сильного приятеля".

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.