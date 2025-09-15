Кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов занимает второе место

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 88,50% голосов на выборах главы республики после обработки 90,07% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ, зампредседателя комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Хафиз Миргалимов набирает 4,86% голосов, председатель правления регионального отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Татарстане Виталий Смирнов - 1,82%. Кандидат от партии ЛДПР, первый замдиректора компании "Байлык №3" Руслан Юсупов получает 3,99% голосов.

Государственный совет Татарстана утвердил Минниханова на посту президента республики в феврале 2010 года. В марте 2015 года в связи с истечением срока полномочий Минниханов был назначен врио руководителя региона президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября 2015 года Минниханов, выдвинутый партией "Единая Россия", одержал победу на прямых выборах президента Татарстана, набрав 94,40% голосов избирателей. 13 сентября 2020 года вновь избран президентом Татарстана, за него проголосовали 83,27% избирателей (баллотировался от "Единой России").