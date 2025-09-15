Второе место занял кандидат от КПРФ, депутат Госдумы Евгений Бессонов с 9,2% голосов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 81,18% голосов по итогам обработки 97,03% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ, депутат Госдумы Евгений Бессонов набирает 9,2% голосов. Выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" пенсионер Юрий Климченко - 2,56% голосов. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", председатель совета регионального отделения партии Сергей Косинов набирает 2,89%. Выдвинутый ЛДПР депутат заксобрания Ростовской области Денис Фраш получает 3,51% голосов избирателей.

Слюсарь был назначен врио губернатора региона указом президента России Владимира Путина 4 ноября 2024 года. Он сменил Василия Голубева, который возглавлял Ростовскую область с 2010 года. До назначения Слюсарь занимал пост гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации.

Ранее Слюсарь представил в избирком сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, согласно которым в сенаторскую тройку вошли первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко и руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" Татьяна Карасева.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 1 - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.