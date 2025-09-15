Депутат Госдумы, кандидат от ЛДПР Сергей Каргинов набрал 5,36% голосов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией", набирает на выборах в регионе 70,04% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Депутат Госдумы, кандидат от ЛДПР Сергей Каргинов набирает 5,36% голосов, выдвинутый партией "Коммунисты России" школьный учитель физкультуры Александр Касьяненко - 8,60% голосов. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Госсовета Республики Коми Татьяна Саладина получает 11,01% голосов, выдвинутый партией "Зеленая альтернатива" самозанятый Степан Соловьев - 2,28% голосов.

Гольдштейн, с 2019 года возглавлявший Еврейскую автономную область (ЕАО), был назначен указом президента России Владимира Путина врио главы Коми 5 ноября 2024 года. На этом посту он сменил Владимира Уйбу, руководившего республикой с апреля 2020 года.

В составе сенаторской тройки от Гольдштейна были заявлены заведующий отделением реанимации Коми республиканской инфекционной больницы Иван Глух, сенатор от законодательного органа власти Еврейской автономной области Владимир Джабаров и сотрудник "Росдетцентра" Елена Лифенко.

О выборах в регионе

На предыдущих выборах главы Коми, которые прошли 11-13 сентября 2020 года, врио главы региона Уйба получил 73,16%, Андрей Никитин от ЛДПР - 10,84%, Сергей Пономарев от Коммунистической партии социальной справедливости - 5,73%, Виктор Бетехтин от "Зеленой альтернативы" - 5,71% при явке в 30,16%.

В ходе масштабных выборов в Коми 12-14 сентября выбирали главу республики, новый состав Госсовета региона, а также муниципальных советов, в том числе в столице Коми Сыктывкаре. Всего на должность главы региона претендовали 12 кандидатов, из них пять преодолели муниципальный фильтр.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 1 - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.