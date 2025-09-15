Симулирующими некую псевдоагрессию со стороны Востока действиями они пытаются запугать собственное население, указала официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Запад симулирует якобы угрозу с Востока из-за собственного катастрофического положения, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все это делается, потому что ситуация в Западной Европе является катастрофической с точки зрения экономики, с точки зрения всей той авантюры, которую они закрутили вокруг Украины. Нужно каким-то образом насаждать вот эту русофобию и белорусофобию дальше", - сказала дипломат журналистам.

По мнению Захаровой, такую русофобию и белорусофобию "объяснять ничем уже не приходится, кроме как придумать новые тезисы". "Такими симулирующими некую псевдоагрессию со стороны Востока действиями они пытаются запугать собственное население, для того чтобы еще больше собрать на помощь киевскому режиму, чтобы еще больше ввергнуть самих себя в абсолютный омут, в тупик той махинации, которую сами же придумали", - указала официальный представитель МИД РФ.

Она обратила внимание на политику Польши последних лет. "И то, что Варшава занимает крайне агрессивную позицию, причем такую деструктивную - не просто озлобленность, но выливающаяся в практические действия в отношении Белоруссии, это, по-моему, уже понятно и очевидно всем", - заметила дипломат, говоря о закрытии польско-белорусской границы. Захарова также отметила, что недавний инцидент с беспилотниками - одна из череды провокаций со стороны Варшавы: "Сколько было провокаций, и это не первая, к сожалению, и, наверное, не последняя".