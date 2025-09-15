Путин призвал свести к минимуму риски распространения опасных инфекций в России

От этого прямо зависит благополучие, здоровье людей и в целом безопасность государства, отметил президент РФ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Риски распространения опасных инфекций в России необходимо свести к минимуму. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи новые объекты "санитарного щита" в нескольких регионах.

"Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций. От этого прямо зависит благополучие, здоровье людей и в целом безопасность нашего государства", - подчеркнул Путин.

Глава государства указал на необходимость оперативно реагировать на санитарно-эпидемиологическую обстановку, чтобы страна чувствовала отдачу от работы Роспотребнадзора. "Все время так и было на протяжении всей истории. А в последние годы, на протяжении предыдущих лет новейшей истории, я уже упоминал про этот коронавирус", - уточнил он.

Путин также обратил внимание на большое количество молодежи, работающей в данной структуре. "Хотел бы отметить, что из 68 тысяч сотрудников Роспотребнадзора средний возраст - это 48 лет. А 20% - до 35 лет. Это говорит о том, что, [руководитель Роспотребнадзора] Анна Юрьевна, вам и всем вашим коллегам в Москве удается привлечь к этой сложной и очень важной работе молодых специалистов, уже зрелых, но достаточно молодых и перспективных. Это очень здорово", - похвалил президент.

Российский лидер заверил, что государство будет и дальше укреплять материально-технические возможности подразделений Роспотребнадзора, активнее внедрять в работу современные цифровые технологии и улучшать условия труда и уровень подготовки специалистов. "И, надеюсь, это будет все привлекать молодых специалистов в работу в Роспотребнадзоре", - подытожил он.