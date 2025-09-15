Официальный представитель МИД РФ отметила, что не хочется забегать вперед в этом вопросе

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. График переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прорабатывается, насчет возможной встречи с госсекретарем США Марко Рубио не хочется забегать вперед, но не хочется "и разочаровывать". Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прорабатывается график двусторонних встреч главы российского внешнеполитического ведомства. Я не хотела бы забегать вперед, но при этом не хочу вас и разочаровывать", - сказала дипломат, отвечая на вопрос, прорабатывается ли встреча Лаврова и Рубио.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Лаврова главой делегации РФ на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Юбилейная сессия ГА ООН открылась 9 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 23 по 29 сентября.

Полный текст интервью будет опубликован в ближайшие дни.