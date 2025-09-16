Избирком Кубани утвердил итоги выборов губернатора

Вениамина Кондратьева признали избранным главой региона

КРАСНОДАР, 16 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Краснодарского края подписала протокол и постановление об итогах голосования на выборах губернатора региона, где одержал победу действующий губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, набравший 83,17% голосов избирателей, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

В ходе мероприятия члены избиркома Кубани подписали протокол об итогах голосования на выборах губернатора Краснодарского края, а затем соответствующее постановление о результатах выборов губернатора Краснодарского края.

"На основании протокола избирательной комиссии Краснодарского края о результатах выборов губернатора Краснодарского края <…> избирательная комиссия Краснодарского края постановляет: признать выборы губернатора Краснодарского края состоявшимися и действительными. Признать избранным на должность губернатора Краснодарского края Кондратьева Вениамина Ивановича, получившего 2 551 614 голосов избирателей, что составляет 83,17%, то есть более половины голосов избирателей, принявший участие в голосовании", - огласил председатель избиркома Краснодарского края Алексей Черненко текст постановления.

В ходе проведения выборов главы региона в адрес избирательной комиссии Краснодарского края потупило 49 обращений, сообщил в ходе пресс-конференции член избиркома, руководитель рабочей группы по рассмотрению обращений Виктор Тушев. Он отметил, что лишь одно из обращений относилось к компетенции избирательной комиссии Краснодарского края и содержало вопрос о разъяснении избирательного законодательства в части составления списков избирателей. Он пояснил, что на обращение своевременно был дан на него ответ, остальные обращения были направлены на рассмотрение в соответствующие территориальные избирательные комиссии. Нарушений избирательного законодательства не выявлено.

В проведении выборов были задействованы 16 тыс. наблюдателей. Ранее сообщалось, что явка на выборах составила 68,7%. Кандидат от КПРФ, секретарь комитета краевого отделения партии Александр Сафронов набрал 8,56% голосов, председатель комитета заксобрания региона по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта, дорожного хозяйства и связи, выдвинутый ЛДПР, Иван Тутушкин - 4,51%. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", зампред комитета заксобрания региона по земельным и имущественным отношениям Денис Хмелевской набрал 3,01% голосов избирателей.

В 2020 году в выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края приняли участие 2 895 648 избирателей, явка составила 68,69%. Тогда Кондратьев получил 2 401 266 голосов избирателей - 82,97% от общего числа принявших участие в голосовании избирателей. Он возглавляет Краснодарский край с 2015 года. В 2020 году Кондратьев был переизбран на второй срок и вступил в должность 23 сентября.