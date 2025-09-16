Властям европейских стран "нечего предъявить ни своим избирателям, ни своим гражданам ни в сфере экономики, ни в сфере геополитики, ни в сфере культуры, науки и искусства", указала официальный представитель МИД

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Страны Евросоюза (ЕС) вопреки своим обязательствам в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) идут на визовые манипуляции в отношении граждан РФ, чтобы поддержать "градус русофобии". Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Через визовые манипуляции вопреки собственным же обязательствам этого не делать, а такие обязательства они взяли на себя в рамках ОБСЕ, они продолжают поддерживать этот градус русофобии", - сказала дипломат, комментируя сообщения о планах Брюсселя ужесточить выдачу виз россиянам в рамках очередного пакета санкций.

Захарова выразила уверенность, что властям европейских стран "нечего предъявить ни своим избирателям, ни своим гражданам ни в сфере экономики, ни в сфере геополитики, ни в сфере культуры, науки и искусства".

"Этот градус русофобии поддерживается таким искусственным способом", - указала она.

"Им нужно продолжать создавать у своих граждан ощущение некоей угрозы со стороны России, - пояснила дипломат. - Ситуация на Украине для них патовая, признавать свои ошибки они не хотят, возможно, просто и не могут. Соответственно, каким-то образом нужно поддерживать на плаву тезис о вот этой самой якобы российской агрессии".

При этом, обратила внимание официальный представитель МИД РФ, со стороны Вашингтона полноформатной риторики в пользу русофобии в Брюсселе уже не слышат, поэтому "не окормляются поддержкой своих кровожадных планов в той степени, в которой это было".

"Им нужно компенсировать это чем-то. Они, соответственно, придумывают истории, провокации на белорусской границе, как это делает Польша, закрывая границу со своей стороны. Они придумывают тезисы, о которых говорил [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц не так давно. О том, что якобы Россия в киберпространстве им чем-то угрожает", - обрисовала ситуацию Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что подобная риторика транслируется и устами президента Франции Эмманюэля Макрона, "который опять рассказывал про то, как и над кем надо одержать победу".

"Посмотрите, что несет [президент Финляндии Александер] Стубб про 1944 год, про то, что якобы Финляндия тогда победила и сейчас знает, как разрешить ситуацию", - указала она.

Полный текст интервью будет опубликован в 17:15 мск.