Украина стремится использовать атомную станцию как инструмент давления, заявил сенатор от ДНР

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины ударом по Запорожской атомной станции (ЗАЭС) попытались создать угрозу техногенной катастрофы и посеять панику среди населения. Такое мнение ТАСС выразил сенатор от ДНР Александр Волошин.

Ранее на ЗАЭС сообщили, что ВСУ из артиллерии обстреляли территорию в районе топливных складов станции, загорелась сухая трава в 400 м от резервуаров с дизельным топливом. Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы. Пострадавших среди персонала станции нет. Пожар локализован, ситуацию контролируют персонал и аварийные службы.

"Украина целенаправленно наносит удары по объектам, которые имеют исключительно мирное назначение и обеспечивают энергетическую безопасность миллионов людей. Подобные действия никак нельзя объяснить военной необходимостью - это шантаж и попытка создать угрозу техногенной катастрофы. Почему именно ЗАЭС? Ответ прост: Киев стремится использовать атомную станцию как инструмент давления, чтобы вызвать панику, сорвать нормальную жизнь на освобожденных территориях и вынудить Россию тратить ресурсы на обеспечение безопасности местного населения", - сказал он.

По словам сенатора от ДНР, ударом по ЗАЭС Киев в очередной раз подтвердил свою террористическую сущность.

Волошин считает, что атака украинских войск на ЗАЭС - это сознательная стратегия запугивания мирного населения, где "жертвами становятся не только жители Донбасса и Новороссии, но и граждане самой Украины по ту сторону линии боевого столкновения, которых Владимир Зеленский совершенно не ценит и готов подвергнуть смертельному риску".