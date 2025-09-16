Ответственность за возможные последствия ударов украинских войск по станции ляжет не только на Киев, но и на тех, кто его поддерживает, сообщил сенатор от ДНР

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Европейские лидеры показывают "поразительное лицемерие" и игнорируют удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной станции (ЗАЭС). Как сообщил ТАСС сенатор от ДНР Александр Волошин, атаки Киева по ЗАЭС - системный терроризм Украины, прикрытый "западным одобрением".

Ранее на ЗАЭС сообщили, что ВСУ из артиллерии обстреляли территорию в районе топливных складов станции, загорелась сухая трава в 400 м от резервуаров с дизельным топливом. Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы. Пострадавших среди персонала станции нет. Пожар локализован, ситуацию контролируют персонал и аварийные службы.

"Что касается Европы, то здесь мы наблюдаем поразительное лицемерие. Европейские политики, прекрасно осознавая опасность новых Чернобылей у собственных границ, закрывают глаза на преступления киевского режима. Более того, молчаливое попустительство или откровенная поддержка этих действий показывает: безопасность собственных граждан для Брюсселя - второстепенна по сравнению с политическими интересами в конфликте. Таким образом, обстрелы ЗАЭС - это не просто безответственность. Это системный терроризм со стороны Киева, прикрытый западным одобрением", - сказал он.

Волошин отметил, что ответственность за возможные последствия ударов украинских войск по ЗАЭС ляжет не только на Киев, но и на тех, кто его поддерживает.