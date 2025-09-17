В приветственном письме участникам Международной конференции "Алтай - прародина тюрков" президент России подчеркнул, что Евразию по праву считают колыбелью многих древних цивилизаций

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 17 сентября. /ТАСС/. Общие страницы истории должны послужить фундаментом для успешного гуманитарного взаимодействия и укрепления дружбы между людьми. Об этом говорится в приветственном письме президента РФ Владимира Путина для участников II Международной научно-практической конференции "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации", которое зачитал помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Нынешняя конференция, ее открытие, конструктивные дискуссии посвящены обсуждению широкого круга научных проблем тюркологии и алтаистики, а также вопросам, связанным с происхождением других народов Евразии, ведь этот континент по праву считается колыбелью многих древних цивилизаций. Уверен, что общие страницы истории, ратные и трудовые свершения наших предков должны стать прочным фундаментом для успешного развития межрегионального и международного гуманитарного взаимодействия, укрепления дружбы и взаимопонимания между людьми", - говорится в приветственном слове.

II Международная научно-практическая конференция "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" проходит в Манжероке Республики Алтай. В рамках мероприятия состоится серия научных обсуждений истории тюркских народов, одной из тем станет вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства.

Организаторами конференции выступили Российское военно-историческое общество, институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.