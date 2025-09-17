Рябков: противники мира на Украине саботируют договоренности России и США

После встречи российского и американского президентов на Аляске не было и дня, когда сторонники продолжения конфликта не препятствовали бы урегулированию, сказал замглавы МИД РФ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Противники мирного урегулирования по Украине целенаправленно саботируют российско-американские договоренности. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Прошло больше месяца после Анкориджа (саммита РФ и США на Аляске - прим. ТАСС), и не было дня, когда бы противники движения к миру и сторонники продолжения «войны до последнего украинца» не занимались целенаправленным, скоординированным саботажем этих договоренностей", - сказал замминистра.

Рябков подчеркнул, что РФ с США находится "в полном контакте, диалог продолжается по разным линиям".

"Надо добиться того, чтобы мощный импульс, который последовал от лидеров по итогам их встречи в Анкоридже, трансформировался в реальные договоренности", - указал высокопоставленный дипломат, отметив, что с этим есть проблемы из-за саботажа договоренностей.

По словам Рябкова, обнажилась "полностью отрицающая какие-либо установки на урегулирование суть линии, которую проводит евробюрократия, целый ряд влиятельных европейских столиц". "Разумеется, все это негативным образом влияет на умонастроения в Киеве, не облегчает задачу продвижения в пути, определенном президентами в Анкоридже", - заключил замглавы МИД РФ.