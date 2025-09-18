Посольство РФ отвергло версию о причастности к дезинформации об убийстве Кирка

Пресс-секретарь посольства Андрей Бондарев заявил, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов и других государств

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Посольство России в США отвергло домыслы о причастности Москвы к распространению дезинформации по теме убийства американского активиста Чарли Кирка.

"Мы считаем неприемлемым использование этой трагедии в качестве предлога для разжигания антироссийской истерии", - приводит 17 сентября агентство Associated Press слова пресс-секретаря посольства РФ в Вашингтоне Андрея Бондарева. Он добавил, что "Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела других государств, в том числе Соединенных Штатов".

В материале Associated Press приводится версия, согласно которой боты, якобы связанные с Россией, Китаем и Ираном, распространяли в социальных сетях дезинформацию относительно убийства Кирка. 12 сентября официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что дело об убийстве Кирка не должно стать объектом политической риторики с целью распространения клеветы о Китае. Таким образом он прокомментировал утверждение, что чат-боты из Китая и России пытаются распространять дезинформацию об этом ЧП и "подстрекают к насилию".