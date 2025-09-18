Мурадов: европейские элиты более агрессивны по отношению к России, чем НАТО

Постоянный представитель Республики Крым при президенте подчеркнул, что сами жители многих европейских государств, особенно балканских, не поддерживают конфликт с РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Представители европейских элит проводят более агрессивную политику в отношении России, чем блок НАТО. Такое мнение в интервью ТАСС высказал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

"После прихода [Дональда] Трампа к власти в США, наиболее агрессивно по отношению к России настроены именно европейские элиты. Подчеркну - элиты, не жители европейских государств. <...> Объявив создание "железного занавеса" - стены из 18 пакетов санкций - они обрекли сами себя на огромные трудности и лишили перспективы исторического выживания. Еще восемь лет назад, выступая на европейских конференциях, а уже тогда активно вводились санкционные пакеты, я прямо говорил: "У нас есть все, мы самодостаточная страна, а вы погибнете", - сказал он.

Мурадов подчеркнул, что сами жители многих европейских государств, особенно балканских, не поддерживают конфликт с Россией. "Само население стран Европы - не хочет войны, противодействует войне с Россией. Особенно в таких традиционно близких России странах - как балканские, православные государства. До 75-80% доходит так называемый общественный рейтинг симпатии к России, к российскому руководству. Тем не менее у власти этих стран стоят группировки, которые полностью подчинены евросоюзовским руководителям, которые проводят губительную для своих государств политику", - добавил постпред.

По мнению Мурадова, европейские элиты ведут себя "как свора обезумевших шакалов", которые все еще пытаются ослабить Россию путем санкционного давления. "Они все еще лелеют надежды на то, <...> что смогут нанести России какой-то ущерб. Но в нынешней ситуации они начинают понимать, что этого не смогут сделать, тем более без США. А если не сделают, то нечего и тявкать", - сказал Мурадов.

18 июля ЕС утвердил 18-й пакет санкций против РФ. Этот пакет включает снижение потолка цен на нефть до $47,6 за баррель, санкции против "Северных потоков", внесение в черный список 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, рестрикции против банковского сектора, а также экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения.