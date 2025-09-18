Постпред Крыма Мурадов: Украина сегодня является наемником Запада

В преддверии трехлетней годовщины воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов рассказал ТАСС, как опыт Крыма помог историческим субъектам в интеграции, что должно стать основой для урегулирования украинского кризиса и как новая расстановка сил на международной арене может в корне поменять правила игры

— Георгий Львович, воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией произошло три года назад, в 2022 году. За восемь лет до этого, в 2014 году, в состав России по итогам референдума вернулись Республика Крым и Севастополь. За это время они, безусловно, прошли большой путь по интеграции в Российскую Федерацию. Какой опыт Крым смог передать регионам Донбасса и Новороссии?

— К точке, когда четыре региона — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — стали частью Российской Федерации, они прошли длительный путь, связанный с госпереворотом на Украине и событиями "майдана" в 2014 году. Тогда многие регионы Украины выразили несогласие с происходящим, но как раз самыми последовательными были республики Донбасса, которые воспротивились и заявили, что жить в украинском государстве, где господствует националистическая, склонная к нацизму власть, они не будут. И в этом плане они последовали за Крымом.

Вообще, важно сказать, что воссоединенные регионы исторически тесно связаны с Крымом, потому что еще два столетия назад Екатерина Великая создала Таврическую губернию, в которую как раз входили наряду с Крымом контролируемые сегодня российскими войсками части современных Запорожской и Херсонской областей. Поэтому, конечно, уже в современной истории Крым экономически тесно связан с ними и всегда старался и старается этим регионам помогать.

В 2014 году, когда ДНР и ЛНР только объявили о своей независимости от Украины, Крым стремился также оказать им поддержку в становлении, консультировать по вопросам социально-экономического, гуманитарно-культурного, общественно-политического развития. А после начала специальной военной операции мы начали более интенсивные контакты — стали проводить встречи и совещания, делиться своим опытом с региональными властями всех четырех субъектов.

Мы уже тогда говорили, что нужно проводить референдум о выходе новых субъектов из состава Украины и их вхождении в состав Российской Федерации. Поэтому и началась подготовка к его проведению. И, как известно, в сентябре 2022 года референдум состоялся, и четыре новых региона вернулись в Россию.

© ТАСС

— Уже после референдума в 2022 году какую помощь Крым оказывал регионам Донбасса и Новороссии?

— Новые регионы России консультировались с крымским руководством, чтобы перенять наш опыт интеграции в состав России. Могу с уверенностью сказать, что по пути Крыма они смогли пройти, используя наши наработки.

— Сохраняет ли Киев сегодня на фоне всех территориальных потерь и активного продвижения ВС РФ попытки вернуть Крым под свой контроль?

— Вообще, о Киеве как о субъекте международных отношений я бы сегодня не говорил. Киев является просто инструментом в руках европейских элит. После прихода Трампа к власти в США наиболее агрессивно по отношению к России настроены именно европейские элиты. Подчеркну — элиты, не жители европейских государств. Появляется надежда на вашингтонское руководство, связанная конкретно с личностью Трампа, который изначально критически отзывался обо всех милитаристских замашках в отношении России.

Мы пришли к новой расстановке сил. И, возвращаясь к вопросу, как раз из уст Трампа мы слышим, что Крым сегодня вообще нужно снимать с повестки дня — он российский, крымчане хотели жить в России и живут в ней. Это уже позитивные изменения, хотя их еще надо формализовать, чтобы они существовали не просто в виде заявлений, а чтобы это было закреплено документально.

© ТАСС

— Вы отметили, что наиболее агрессивно сегодня по отношению к России настроены именно политические элиты Европы. С чем это связано и каких результатов своей санкционной политикой они пытаются добиться?

— Поскольку я активно занимаюсь международными делами, часто получаю сведения о том, что происходит внутри стран Европы, именно от проживающих там граждан. И само население не хочет войны, противодействует войне с Россией. Особенно в таких традиционно близких России странах, как балканские, православные государства, до 75–80% доходит рейтинг симпатий к России. Тем не менее у власти этих стран стоят группировки, которые полностью подчинены евросоюзовским руководителям, проводящим губительную для своих государств политику.

Объявив строительство нового железного занавеса — стены из 18 пакетов санкций, — они обрекли свои народы на огромные трудности и лишили свои страны исторического выживания. Еще восемь лет назад, выступая на международных конференциях, я прямо говорил: "У нас есть все, мы самодостаточная страна, а вы без России погибнете". Нам, российским представителям, сразу было ясно, что цель Запада — ослабить Россию через санкции. Но это недостижимая задача, иллюзорные фантазии.

© ТАСС

— Мы видим, что действительно расстановка сил на международной арене меняется. Тем более учитывая "потепление" в отношениях России и США, особенно после встречи президентов двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Как эти изменения могут повлиять на дальнейшее разрешение украинского кризиса?

— Правящие круги европейских стран не хотели и не хотят осознавать, что Россия является ядерной державой и может применить любые средства для того, чтобы защитить себя, свою территориальную целостность, отстаивать свою безопасность. А вот у американцев с приходом новой администрации пришло понимание, что с Россией надо договариваться.

Конечно, для разрешения конфликта нужно вернуться к его первопричинам. Они связаны не только с переворотом на Украине, но и с нежеланием Запада обеспечить взаимную безопасность

А возвращаться придется именно к тем документам, которые мы тогда, в декабре 2021 года, вносили на их рассмотрение.

© ТАСС

— Речь идет о проектах договора с США о гарантиях безопасности, которые МИД РФ опубликовал в декабре 2021 года?

— Именно. Потому что, возвращаясь к истокам, западные страны строили глобальные планы в отношении Украины, Восточной Украины в частности. Это втягивание страны в НАТО, стремление разместить в ней различные системы своих вооружений, которые бы представляли критическую опасность для России. Допустить это ни наш президент, ни руководство страны не могли. Я считаю, что горячая точка конфликта, которая и привела к тому, что Россия начала специальную военную операцию, была пройдена как раз в декабре 2021 года.

Тогда Россия предложила странам НАТО и США создать систему безопасности, которая бы базировалась на международных принципах, закрепленных во многих документах, — принципах неделимой безопасности, то есть взаимного обеспечения безопасности на договорной основе. Эти предложения России были проигнорированы, ответа Российская Федерация не получила. Вместо этого страны Запада начали активную фазу подготовки к вооруженному конфликту в Донбассе.

© ТАСС

— Возможно ли сегодня возвращение к диалогу о равной и неделимой безопасности?

— С нашей стороны — да, Россия будет отстаивать этот принцип. У Запада пока еще стремления вернуться к этому обсуждению нет, как мне кажется. Но им никуда от него не деться, потому что они и сами неоднократно так или иначе соглашались с этим принципом.

— Подводя итог, какие перспективы в разрешении украинского кризиса вы видите?

— На сегодняшний день я вижу позитивный вектор развития ситуации. Мы взаимодействуем с регионами Донбасса и Новороссии. У нас их, по существу, уже шесть — это Республика Крым и город Севастополь, это Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск. Понятно, что это не вся Новороссия, еще далеко не все русские, русскоязычные, русскокультурные люди освободились от украинской формы антирусского нацизма, которая им навязана, продиктована.

Украина, как я сказал, сегодня не просто инструмент, это государство-наемник. Может быть, впервые за века такое происходит, когда Запад "нанял" целое государство для ведения войны — снабжает его оружием, деньгами, указывает цели, ведет разведку и платит колоссальные средства лидерам этого нацистского режима. И они уже стали миллиардерами. Ни для кого не секрет, что сегодня это очень богатые люди, которые просто продали свой народ на убой.

Наша же задача, задача России — прийти к таким решениям и к таким договорам, которые остановят агрессию против России не только на украинской территории, а вообще положат конец агрессии, как раз с точки зрения исполнения принципов равной и неделимой безопасности. То есть создадут платформу для того, чтобы дальше мы жили в мире на европейском континенте. И я думаю, что после многочисленных контактов между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом у американцев начинает возникать понимание, что только так можно остановиться перед тем, как рухнуть в пропасть третьей мировой и, возможно, ядерной войны.