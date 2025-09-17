Крым стал ближе: как добраться до полуострова после открытия аэропорта Краснодара?

17 сентября 2025 года аэропорт Краснодара принял первый пассажирский самолет. Авиагавань была закрыта с 2022 года, 11 сентября она вновь открылась для обслуживания рейсов. ТАСС разбирался, как это повлияет на туристические потоки на юге России

Авиагавани открываются

Временные ограничения на работу 12 аэропортов России, включая краснодарский, были введены Росавиацией из соображений безопасности 24 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции. Закрытые авиагавани получали субсидии из резервного фонда правительства России, а время вынужденного простоя было использовано для модернизации. В частности, в 2024 году в краснодарском аэропорту отремонтировали дополнительную рулежную дорожку, парковочную зону и привокзальную площадь, починили фасады терминалов и улучшили навигацию. Затем ряд аэропортов возобновили работу: в 2024 году открылся аэропорт Элисты, в 2025-м — Геленджика.

14 декабря 2023 года президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что при условии обеспечения безопасности аэропорт в Краснодаре может быть вновь открыт, а на следующий день авиакомпания "Азимут" совершила пробный рейс из Краснодара в Минеральные Воды и обратно. Несмотря на то что власти Краснодара не исключали возобновления работы авиагавани уже с февраля 2024 года, окончательное решение об этом было принято лишь осенью 2025 года: 11 сентября с 09:00 мск аэропорт открылся для обслуживания пассажирских рейсов.

Первый авиалайнер совершил посадку в Краснодаре 17 сентября. Загрузка рейса компании "Аэрофлот", вылетевшего из московского аэропорта Шереметьево, составила почти 100%. В планах авиаперевозчика запустить рейсы из других российских городов, а к концу месяца — возобновить в столицу Кубани международные перелеты. 17 сентября в Краснодаре уже приземлился первый международный рейс — лайнер компании "Азимут" доставил пассажиров из Стамбула.

Поезд, автобус, автомобиль, самолет

Перед началом высокого туристического сезона Министерство курортов и туризма Республики Крым публиковало способы добраться до полуострова. Гости Крыма на личных автомобилях и рейсовых автобусах могут проехать через Крымский мост. Уменьшить время в пути позволяет открывшаяся в конце 2024 года автотрасса А-289, соединившая Краснодар с Керчью. Весь транспорт проходит досмотр, приоритетом при проезде пользуются пассажирские автобусы. Альтернативный автомобильный маршрут — через исторические регионы. Там открыты три пункта пропуска: Джанкой, Армянск и Перекоп. В первых двух установлены современные досмотровые комплексы портального типа, непрерывно сканирующие поток автотранспорта, так что для проверки водителю не нужно покидать автомобиль.

Туристы могут воспользоваться и железнодорожным транспортом — прямыми поездами, следующими на полуостров из Москвы, Санкт-Петербурга, а также 10 городов, включая такие отдаленные, как Омск, Мурманск и Челябинск.

Существуют комбинированные варианты. К примеру, гости Крыма могут прилететь в Краснодар, Сочи, Минеральные Воды или Ставрополь, приехать на поезде в Краснодар или Анапу, а затем пересесть в рейсовый автобус или взять такси до полуострова.

По информации министерства, наиболее часто гости Крыма выбирают маршрут через Крымский мост на автомобилях и автобусах: им воспользовался 61% отдыхающих. 23% туристов приехали на полуостров по железной дороге, 16% — пересекли исторические регионы. Хотя в республику приезжают из всех регионов, чаще всего сюда едут из Южного и Центрального федеральных округов.

Крым и Кубань туристические

"За восемь месяцев текущего года в Республике Крым отдохнули 5,3 млн туристов, — сообщили ТАСС в Министерстве курортов и туризма Республики Крым. — Показатель вырос на 16% в сравнении с 2024 годом. Сентябрь и бархатный сезон также показывают позитивную динамику".

По словам ведомства, загрузка средств размещения в первой декаде сентября прибавила 10% к аналогичному периоду прошлого года и составила 78%. "Отдельные здравницы загружены в сентябре и октябре на 100% и даже закрыли продажи до ноября", — добавили в министерстве.

Как отмечали эксперты, Краснодар — важнейший аэропорт региона, открывающий путь ко многим другим курортам. Помимо прогнозируемого увеличения числа гостей Краснодарского края, открывшаяся воздушная гавань поможет туристам быстрее добраться до Крыма. "Анапа — до нее 2,5 часа езды. В Крым можно попасть за четыре-пять часов", — сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Несомненно, открытие аэропортов в Краснодаре и ранее в Геленджике положительно скажется на логистике для наших гостей и откроет им дополнительные возможности для приезда в Крым, — сообщил ТАСС министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий. — Чем больше для туристов будет предоставлено новых доступных транспортных путей, соединяющих наши регионы, тем эффективнее будут туристические двусторонние потоки".

Специалисты отмечают, что возобновление работы авиагавани столицы Кубани пришлось на конец летнего сезона, поэтому его влияние на туристический поток в этом году минимально. "Наши ожидания связаны с 2026 годом, — выразил ТАСС мнение Ромашкин. — Думаю, несколько сотен тысяч туристов смогут дополнительно приехать [в Крым] в сезоне 2026 года, это 3–4% к обычному росту Крыма в 10–15% ежегодно".

Эксперты сходятся во мнении, что открытие воздушной гавани на Кубани в первую очередь повлияет на увеличение числа туристов в Краснодарском крае. "Аэропорт Краснодара нужен прежде всего под проживание в Анапе, — сообщил ТАСС представитель туроператора "Мультитур", входящего в Российский союз туриндустрии. — Ближе к новогодним заездам спрос на авиабилеты до Краснодара вырастет, Анапа уже в топ-3 по бронированиям на период новогодних праздников (после Сочи и Красной Поляны) за счет хороших цен на проживание и большого количества отелей с развитой инфраструктурой (крытые бассейны, спа, анимация, "все включено")". "Мы готовим туры в Краснодарский край на 2026 год с прилетом в Краснодар, они появятся в продаже через две-три недели", — рассказал глава туроператора "Дельфин".

Виктор Бодров, Анастасия Давыденко