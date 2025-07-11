Спасенные медведи, львы, тигры и слон: чем еще удивит отдыхающих Геленджик

Авиационные ограничения ввели в небе Геленджика в 2022 году, а сейчас Росавиация признала аэропорт готовым к приему и отправке гражданских самолетов. Начать полеты планируют с 18 июля. Мэр города Алексей Богодистов заявил, что возобновление работы аэропорта для города — значимое событие, которое серьезно упростит транспортную и логистическую доступность: в этом году город сможет принять еще больше желающих. Рассказываем, почему Геленджик не просто пляжный курорт, но и место для активного отдыха

Почему люди едут в Геленджик

Даже в условиях авиационных ограничений Геленджик входит в топ-3 курортов Краснодарского края: в прошлом году там отдохнули рекордные более 4 млн 400 тыс. человек, а в 2025-м, до объявления об открытии аэропорта, бронирование гостиниц и отелей на лето превышало 70%. По данным властей, турпоток возрос примерно на 8%.

Власти Геленджика называют его современным курортом, хранящим традиции и устремленным в будущее. Тут особенная природа: растут реликтовые пицундские сосны и даже воздух считается целебным.

Эффект местного климатолечения специалисты оценили еще в 1900 году, когда в Геленджике открылся первый санаторий — доктора Сульджинского. Здесь расположен уникальный природный объект — Геленджикская бухта. Таких бухт ровной округлой формы на земном шаре всего девять. Вода в бухте в разгар летнего сезона прогревается до 25–27 градусов благодаря яркому солнцу, которое светит 250 дней в году. За это Геленджик еще называют "городом тысячи солнц".

В текущем сезоне на курорте работают 90 объектов санаторно-курортного комплекса, 2,8 тыс. гостиниц, отелей и частных средств размещения. Геленджик не попал в зону загрязнения мазутом из-за крушения танкеров "Волгонефть" у Керченского пролива, пробы морской воды здесь соответствуют всем нормам. К началу сезона власти подготовили и открыли 74 пляжа.

Но Геленджик — это вовсе не про круглосуточное лежание на пляже. Тут почти 40 объектов показа (памятных мест, зданий и сооружений, памятников истории, архитектуры, искусства и археологии, заповедников, заказников, реликтовых растений, промышленных и других предприятий, экспозиций разных направлений и пр.).

Тихая гавань

Пожалуй, одной из главных достопримечательностей Геленджика считается культурный центр "Старый парк". Это парковое пространство площадью 2 га расположено под Геленджиком в селе Кабардинка.

"Старый парк" © evgenii mitroshin/ Shutterstock/ FOTODOM

Здесь 40 объектов авторской архитектуры, воссоздающих разные эпохи и стили: от Древнего Египта до модерна XX века, 2,5 тыс. видов растений со всего мира, музейный комплекс из пяти экспозиций: "Дом Кавказа", "Дом Востока", Музей православной культуры и экспозиция часовни Николая Чудотворца, Музей минералогии и палеонтологии, картинная галерея и камерный театр в античном стиле.

На территории "Старого парка" есть вековые ясени, поэтому прогулка будет комфортной даже в особо солнечный и знойный день. Также культурный центр "Старый парк" — это площадка, где проходят выставки, фестивали, всероссийские культурные акции, гастроли ведущих театров России.

"Сафари-парк" © Mukhorin Nikolay/ Shutterstock/ FOTODOM

Еще одно место уединения с природой — "Сафари-парк". Он расположен на склонах Маркотхского хребта, в тени соснового леса с видом на Геленджикскую бухту. Увидеть парк с высоты птичьего полета можно, поднявшись по канатно-кресельной дороге на вершину Маркотхского хребта (высота 640 м, время в пути 20 минут, протяженность 1600 м).

Это первый на черноморском побережье реабилитационный центр для животных: многие его обитатели столкнулись с жестокостью людей, основная задача сотрудников парка и волонтеров — создать подопечным такие условия, чтобы им ничего не напоминало о тяжелом прошлом. В парке живут 17 медведей, 10 львов, 10 тигров, индийский слон, нильский тигр и многие другие звери и птицы.

"Сафари-парк" © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Здесь есть террариум, дендропарк, воссоздан парк юрского периода: в тени горного участка лиственного леса гостей поджидают динозавры, оборудована аллея героев русских народных сказок. Отдыхая на территории парка, вы сможете соприкоснуться с историей — посетить дольмен, который хранит множество тайн и загадок древних народностей. По словам ученых, дольмены старше египетских пирамид, их возраст от 9 тыс. лет.

Любители экологического туризма смогут посетить терренкур "Маркотх" — живописный маршрут, пронзающий горные склоны на целых 4 км. Он пролегает по Маркотхскому хребту, на склонах которого обитают более 240 видов животных, 148 видов птиц и произрастает более 1305 видов растений. Ориентировочное время пути в оба конца без остановок — 2–3 часа. Маршрут проходит через горный лес, сменяющийся живописными лугами. По пути есть 13 точек отдыха с прекрасными видами на город, море и горы с высоты птичьего полета.

Зрелищ народу

В погоне за впечатлениями туристы могут вернуться в эпоху Римской империи. Оказавшись за воротами одноименного шоу-парка, вы попадаете на территорию исторически точно воссозданной копии боевого лагеря легионеров и автоматически становитесь героем фильма про гладиаторов — участником 1,5-часового иммерсивного представления.

Гостям парка предстоит встреча с центурионом, легионерами, рабовладельцами и их рабами. На территории расположены римская крепость, школа гладиаторов, стойбище варваров. Здесь можно стрелять в античном тире, лепить на гончарном круге и даже "продать" своих детей "в рабство": рабовладелец Брут научит их добывать сокровища и за хорошую работу выдаст им вольную грамоту.

Тонкий мыс © Collection Maykova/ Shutterstock/ FOTODOM

Погружение под воду, кормление рыбок с руки, прогулку по подводной скале предлагают совершить в Геленджике любителям дайвинга на Тонком мысе. У опытных дайверов есть возможность осмотреть залегающий на дне сухогруз "Сакко и Ванцетти" — бывший грузовой пароход Черноморского государственного морского пароходства. Он принимал участие в прорыве из Азовского моря в мае 1942 года. 15 апреля 1943-го сухогруз подорвался на донной мине и разломился на несколько частей.

Насладиться ароматами горных трав и осмотреть окрестности Геленджика верхом на коне можно в Прасковеевке. Во время конной прогулки здесь предлагают посетить Кедровую рощу, увидеть итальянские сосны пинии, посаженные в 1980 году лесничим Дмитрием Ждановым, побывать на Казачьей заставе, где расположены дерево любви, серебряный источник, и посетить гору Святая Нина, названную в честь двух женщин — проповедницы христианства на Кавказе рубежа III–IV веков и ее тезки-последовательницы.

Скала Парус © Владимир Лерон/ ТАСС

Вторая Нина отшельницей жила на этой горе, возделывала сад-огород, сама выкопала здесь колодец, а все свободное время проводила в молитвах. Нина славилась умением исцелять страждущих. В конце жизни Нина бесследно исчезла. Приезжавшие сюда впоследствии монахи говорили, что после совершения молитв гора благотворно влияла на их душевное состояние и способности.

С этой горы открывается панорама всех окрестных мест — сам Геленджик, знаменитая скала Парус, мыс Идокопас и бесконечные морские дали.

Гастротуризм

Если есть желание отведать чего-то экзотического и полезного, можно отправиться на единственную в России плантацию зизифуса, расположенную между селом Пшада и Геленджиком. Здесь в семейном парке духовного отдыха произрастают 10 тыс. таких деревьев. Плоды и листья зизифуса на Востоке вот уже более 4 тыс. лет используют для профилактики и лечения диабета, гипертонии, для снятия стресса и избавления от бессонницы.

"Музей хлеба и вина" © Marinodenisenko/ Shutterstock/ FOTODOM

Есть в Геленджике и особое гастрономическое место, где каждый сможет почувствовать себя мельником, пекарем, дегустатором хлеба, испеченного по старинным русским рецептам. "Музей хлеба и вина" в селе Архипо-Осиповка посвящен быту народов Кавказа XIX века. Центральный объект музея — макет-панорама Михайловского укрепления, описывающего подвиг Архипа Осипова.

Музей включает в себя несколько залов, в которых можно увидеть фрагменты кубанской казачьей хаты, экспозиции истории выращивания и изготовления хлеба. В самом большом зале находится настоящая русская печь, на ней во время мастер-классов гости сами могут испечь булочки из цельнозерновой муки на закваске. Мука производится на местной ветряной мельнице с уникальным поставом жерновов конца XIX века.

Культурно-творческий досуг

Этим летом Геленджик предлагает гостям и богатую событийную программу в области культуры. 16 июля в Геленджикском историко-краеведческом музее пройдет мероприятие с атмосферой квартирника, посвященное Иосифу Бродскому.

В 2024 году в городе открылась событийная площадка "Геленджик Арена". 23 и 24 июля здесь пройдут гастроли Большого театра — артисты представят балет "Чиполлино", с сольными программами выступят Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Стас Михайлов, SHAMAN, Любовь Успенская, группа Artik & Asti и другие. Впервые в городе выступит хор Сретенского монастыря с программой к 30-летию коллектива: духовная музыка и песни, любимые миллионами.

Ко Дню города, который будут праздновать в Геленджике 23 августа, приурочен масштабный фестиваль креативных индустрий "ЛаЛа фест", в программу которого включены ярмарка локальных брендов, образовательные мастер-классы, творческие зоны и выставки для профессионалов и любителей, концертная программа, зоны отдыха, фудкорты и активности для семейной аудитории.

Хутор Джанхот © Maria Sbytova/ Shutterstock/ FOTODOM

В хуторе Джанхот под Геленджиком можно посетить единственный в России литературный музей писателя-гуманиста и правозащитника Владимира Короленко и увидеть настоящий ливанский кедр. Мемориальная усадьба конца XIX — начала XX века окружена заповедным бором реликтовой пицундской сосны.

Именно здесь, в Джанхотской усадьбе, Короленко написал воспоминания о Чехове и Чернышевском, статьи для публикации в журналах "Русское богатство", "Современные записки", "Русские записки", работал над рассказом "Без языка" и этнографическим очерком "У казаков".

На территории усадьбы растет также ливанский кедр, имеющий статус особо охраняемого памятника ботаники. В возрасте 30 лет ливанский кедр доставили из Крыма, и в 1901 году его посадил тут Илларион Короленко, брат писателя. Сейчас в России растут 20 зарегистрированных ливанских кедров, в мире — 200–300.

Патриотическое путешествие

В 2023 году Геленджик получил почетное звание "Город воинской доблести", но историко-патриотический туризм развивался тут и раньше.

В селе Марьина Роща находится музейный комплекс под открытым небом "Землянки штаба 18-й армии", воссозданные в память о боевых подвигах 18-й армии, участвовавшей в освобождении Новороссийска.

Музей состоит из пяти землянок: штабной, землянок командующего армией генерал-лейтенанта Леселидзе, члена военного совета армии генерал-майора Колонина, начальника штаба армии генерал-майора Павловского, начальника политотдела армии полковника Брежнева.

Среди экспонатов: части артиллерийских снарядов и снаряжения, найденные в ходе поисковых работ, предметы вооружения и обмундирования солдат, печка-буржуйка, музыкальные инструменты, макет ППШ, образцы телефонной связи, предметы быта.

© Denis Kudlay/ Shutterstock/ FOTODOM

В районе Голубой бухты расположен еще один военно-патриотический музей под открытым небом — "Артиллерийская батарея №714 капитана М.П. Челака". Батарея стала одной из четырех, дислоцировавшихся от Геленджика до Новороссийска. Артиллеристы защищали Геленджик от фашистских самолетов и прикрывали советские корабли в Цемесской бухте.

В Архипо-Осиповке скоро откроют еще один музейный комплекс, относящийся к более ранней истории города, — "Михайловское укрепление", где подвиг в годы Кавказской войны совершил русский солдат Архип Осипов. Сейчас его можно посетить как объект культурного наследия регионального значения.

Елена Задворная